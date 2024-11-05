Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden gelen uzman ekiple birlikte, ulaşım ağı, imar ve şehircilik planına yönelik uygulanacak projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden kente gelen bir grup uzman, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile bir araya geldi. Çenet, projeler üzerine uzun bir süredir çalışma yürütüldüğünü ve Osmaniye’nin merkezindeki ulaşım ve yapılaşma sorunlarına çözüm getirmenin amaçlandığını söyledi. Merkezde bulunan 50 hektarlık alanı merkez alan bir ulaşım ağı planladıklarını kaydeden Çenet, "Burada hemen uygulayabileceğimiz yollar, genişleyen kaldırım alanlarımızın olacağı bir planı getirdiler” dedi.

Başkan İbrahim Çenet, proje ile Osmaniye merkezde yaya ve taşıt trafiğini ayıran, otopark ve ceplerin belirgin olduğu, düzenli bir sirkülasyon sağlayan planların yer aldığını kaydetti. Başkan Çenet, düzenleme ile Osmaniye’nin merkezi, daha işlevsel bir ulaşım ağına sahip olacağını sözlerine ekledi.

Başkan İbrahim Çenet, mimari parselasyon planı çalışmalarıyla birlikte, Osmaniye’nin çarşılarıyla, alışveriş ve konut alanlarıyla daha cazibeli bir şehir haline geleceğini belirtip, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini anlattı.