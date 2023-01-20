Kayseri’de Yeni Ufukları Derneği’nin kuruluşunun 20’inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kayseri’de Yeni Ufukları Derneği’nin kuruluşunun 20’inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Yeni Ufukları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Özkan, yapılacak etkinlik hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla dernek binasında bir araya geldi. 20’inci yıl vesilesiyle derneğe katkıda bulunan kişilere teşekkür belgesi vereceklerini söyleyen Prof. Dr. Nevzat Özkan, “Derneğimizin kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 21 Ocak Cumartesi günü 18.30’da bir programımız var. Programımızda daha önce pandemi sebebiyle ertelediğimiz bir kısım faaliyetlerimizi yeniden başlatacağız. Esas olarak, 20. yıl vesilesiyle derneğimize katkıda bulunan arkadaşlarımızı da unutmamaya çalıştık. Bu vesileyle önce bir teşekkür belgesi daha sonra yönetimimize katılan arkadaşlarımıza onurluk belgesi vermeyi düşünüyoruz. Bir anlamda geleneksel hale getirdiğimiz bilim, kültür ve sanat ödüllerimizi de bu yıl vereceğiz. Ayrıca, programımız çerçevesinde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Turkovac aşısı ve covid-19 hususunda bizlere bir konferans verecek. Bu toplantımız aşağı yukarı 2 saat sürecek ama son bölümde de bağlama sanatçısı Ahmet Koç bir konser verecek. Böylece programımızı tamamlayacağız. Düşündüğümüz en temel hususlardan biri 20. yılımız vesilesiyle yeniden bir araya gelmek, arkadaşlarımızı hatırlamak. Onlara bu 20 yıllık süreç içerisinde yapılıp, edilen hususları hatırlatmak. 20 yıl boyunca yaptığımız faaliyetleri içerisine alan bir kitap çıksın istiyoruz. Bunu ayrıca web sitemizde de paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Program çerçevesinde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin pandemi ve Turkovac aşısı hakkında bir sunum yapacağını ifade eden Özkan; “Bizim pek çok alanda faaliyetlerimiz oldu. Türkiye genelinde çok önemli şahsiyetlerimizi Kayseri’ye getirdik. Bu bilimde, kültürde, siyasette ve toplum hayatında öne çıkmış pek çok kişiyi biz toplumla buluşturduk. Bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle yakın geçmişte yaşadığımız bu pandemi sebebi ile de Aykut Özdarendeli hocamızın şuanda yaşadığı temel sıkıntılarla alakalı olarak bir sağlıkçı gözüyle ülkemizin, yüzakı bir bilim adamı olarak konuşacak. Geliştirdiği aşı ve bu pandemi ile alakalı tespitlerini ve değerlendirmelerini bizimle paylaşacak. Bu yıl da pek çok dalda 11 kişiye ödül vereceğiz. Onur belgesini ilk defa veriyoruz. Çünkü 20 yıl boyunca bu derneğe emek ve omuz veren yönetiminde bulunan, derneğin çatısını oluşturan çok değerli arkadaşlarımız var. Onlara da bu vesileyle yardım etmeyi düşünüyoruz. Ayrıca bizim şuana kadar 2 bin civarında öğrencimize burs verdiğimizi ve bu burs alan öğrencilerimizin büyük bir kısmının okullarını bitirip, topluma yararlı birer bireye dönüştüklerini özellikle ifade etmek istiyorum. Bizde ihtiyaç sahibi olarak gördüğümüz, Ramazan ayında, bayramda ve çeşitli vesilelerle herkese elimizi uzatmaya çalıştık. Bu hususta derneğimizin çok fedakar üyeleri, mensupları ve gönül dostları var” diye konuştu.