Türkiye’nin en sevilen grupları arasında yer alan Yeni Türkü, 4 Şubat’ta Denizli’de sevenleriyle buluşacak. Denizli Route sahnesinde düzenlenecek konser, 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak. Konserin biletleri ise tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor karşılaşmalarının online biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Aşkını uçakta ilan etti

Aşkını uçakta ilan etti

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