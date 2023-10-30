Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kentin ulaşım konforunu arttıran raylı sistemin 5’inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayacak hat ile kent genelindeki raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı.

Hafta sonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özheseki’nin vatman koltuğuna oturup, ilk sürüşü yapmasıyla hizmet vermeye başlayan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı Hattı, vatandaşların hem ilgisi hem de beğenisiyle karşılaştı.

28-31 Ekim tarihleri arasında 9 yeni istasyondan binişler ücretsiz

Talas ilçesinin yaklaşık 85 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi’ne konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verecek olan yeni T4 hattı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 28-31 Ekim tarihleri arasında yeni açılan istasyonlardan yapılacak binişlerle 4 gün ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor.

Çevre dostu yeni tramvaylar hizmet veriyor

Yeni hatta ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlarla, üç aşamalı üstün konforlu koltuklar ve koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullanılan sarı kırmızı renkli çevre dostu yeni tramvaylar da hizmet veriyor.

Raylı sistem hattı, 46 kilometreye ulaştı

Mevcutta hizmet veren Organize Sanayi- İldem 5 arası T1 hattı ile Cumhuriyet Meydanı-Talas Cemilbaba arası T2 hattına, geçtiğimiz Mart ayında Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent arası T3 hattının eklenmesinin ardından, bu hafta sonu da Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arası T4 hattı hizmete sunuldu.

9’u yeni, toplam 17 istasyon ile hizmet veren Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı ile kent genelindeki raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı.

Yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile tramvay seferlerinde 200 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak.

Raylı sistemlerde RES projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından toplu taşıma alanında hazırlanan projeler uluslararası ve ulusal alanda ödüllere layık görülürken, Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını amaçlayan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) için çalışmalarını da sürdürüyor.