Yeni Tokat Havalimanı’nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 9 bin 391 oldu.

Yeni Tokat Havalimanı’nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 9 bin 391 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı’nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı’nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 9 bin 391 oldu. Temmuz ayında, Tokat Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 103’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 96 ton oldu. Havalimanı açıldığı günden bugüne ise 7 aylık dönemde Tokat Havalimanı’nda yolcu trafiği 36 bin 174 yolcu, uçak trafiği 544, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 335 ton olarak gerçekleşti.