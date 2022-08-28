Bursa’da kentsel dönüşüm yapılan 400 daireli sitede müteahhit ve elektrikçi anlaşamadı, yeni evlerine ilk kez taşınan sakinler karanlıkta kaldı.

Bursa’da kentsel dönüşüm yapılan 400 daireli sitede müteahhit ve elektrikçi anlaşamadı, yeni evlerine ilk kez taşınan sakinler karanlıkta kaldı.

Nilüfer ilçesinde evlerini kentsel dönüşüme veren vatandaşlar 5 yılın ardından yapımı tamamlanan Ataevler Mahallesi’ndeki sitede evlerine taşındı. Hak sahipleri, yeni taşındıkları evlerinde şantiye elektriğini kullanmaya başladılar. İnşaatları yapan müteahhit ile elektrikçi arasında anlaşmazlık yaşanınca elektrik kablolarını döşeyen elektrikçi ev sahiplerinden daire başı 3 bin lira ücret istedi. Ev sahipleri de bunu kabul etmeyince elektrikçi evlere giden kabloları söktü. Yeni taşınan ev sahipleri de evlerinde elektriksiz kaldı. Günlerdir evlerinde karanlıkta kalan vatandaşların buzdolaplarındaki ürünleri de bozuldu. Evlerine bir an önce elektrik gelmesini isteyen vatandaşlar yetkililerden çözüm istiyor.

Yeni taşındıkları evlerinde elektriksiz kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Biz kentsel dönüşüme evlerimizi verdik evlerimiz bitti, evlerimize aylar önce taşındık. Şu anda evlerde şantiye elektriği var. Biz bu elektriği kullanıyorduk. Bizden 3 bin lira para istediler. Biz de kabul etmedik. Evlere elektrik tesisatı çeken elektrik firması daire başına 3 bin lira ücret istedi. Daire sahipleri olarak bu ücreti ödemeyi kabul etmedik. Kabloları söküp götürdüler evlerimizde elektriksiz kaldık. Müteahhit çözülecek diyor. Evlerde elektrik yok ne yapacağımızı şaşırdık. Dolaplarımız çalışmıyor karanlıkta kaldık. Biz çözüm bekliyoruz" dedi.