Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yenilenen taksi duraklarını ziyaret ederek, ’Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimize kazandırdığımız Zafer Meydanı’mıza yakışır taksi duraklarımızdan Murat Taksi’mizi ziyarete geldik. Birlik Taksi ve Kent Taksi duraklarımızı dokuya uygun şekilde yeniledik. Kendilerine hayırlı olsun ziyareti için buradayız. Rabbim sağlıkla ve sıhhatle kullanmayı nasip eylesin. Şehrimize ve şehrimizin güzel taksici esnafına yakışan bir durak oldu. İnşallah diğerlerini de sırayla aynı şekilde yenilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.