SASKİ, yeni kuracağı ön çökeltim sistemi ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Lamellalı Çökeltim Sistemi ile bulanıklığı fazla olan ve bu yüzden arıtılamayan sular, değerleri arıtılmaya uygun hale getirilerek arıtma tesislerine taşınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), dünya genelinde her geçen gün ciddiyeti artan su sıkıntısına karşı yeni çalışmaları hayata geçiriyor. Yeni kaynak arayışlarının yanı sıra yüksek bulanıklık nedeniyle arıtılamayan suları da değerlendirmek için seferber olan kurum Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Lamellalı Çökeltim Sistemi ile su değeri açısından Türkiye’de daha önce denenmemiş bir değer arıtmaya uygun bir seviyeye getirilerek arıtma tesislerine taşınacak. Böylelikle daha önce arıtılamayan sular arıtılacak, Sakarya için yeni kaynaklar elde edilecek.