Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinde yeni silah sistemlerinin envantere alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında yeni silah sistemlerinin envantere alındığı açıklandı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmakta olduğu kaydedildi.

Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve Modern Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) envantere alındığı bildirildi.