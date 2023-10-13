Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ağırlıklı olarak hamsi avlıyor. Yeni sezonda genellikle Marmara Denizi ile Batı Karadeniz arasında bol miktarda avlanan hamsinin çoğu iç piyasada tüketilirken, 40 günlük sürede 13 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 1 milyon 841 bin 728 dolar döviz girdisi elde edildi.

En fazla hamsi ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında, 590 bin 381 dolar ile Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 586 bin 612 dolar ile Belçika, 248 bin 965 dolar ile Birleşik Krallık izledi.

Türkiye’den geçtiğimiz sezon 1 Eylül-11 Ekim 2022 tarihleri arasında 18 ülkeye 308 bin 612 kilogram karşılığı yapılan hamsi ihracatından 1 milyon 676 bin 762 dolar döviz girdisi sağlanırken, bu sezon yine aynı dönemde 13 ülkeye, 400 bin 200 kilogram karşılığı yapılan hamsi ihracatından 1 milyon 841 bin 728 dolar döviz girdisi sağlandı.

Bu sezon, Fransa, Belçika, Birleşik Krallık, İspanya, Ukrayna, Birleşik Devletler, Yunanistan, KKTC, Romanya, Kanada, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere toplam 13 ülkeye hamsi ihracatı yapılırken özellikle havaların soğumasıyla birlikte artması beklenen hamsi avıyla birlikte ihracat rakamlarının artacağı belirtildi.

Geçen sezon aynı dönemde 18 ülke arasında yer alan İtalya, Kenya, Gürcistan, İsviçre, İsveç’e hamsi ihracatı gerçekleşirken, yeni sezonda ise bu ülkelere henüz hamsi ihracatı gerçekleşmedi.