Sıcak havaların gelmesi ve düğün sezonunun başlaması ile birlikte yeni evlenecek olan çiftlerin tercihi Ispartalı ünlü kuaför Osman Balcı oldu.

Yaz aylarının gelmesi ve gelin sezonunun açılması ile birlikte Isparta’da merkeze bağlı Fatih Mahallesi’nde kurduğu 620 metrekare kapalı alana kurduğu bay bayan güzellik merkezi ile ünlü kuaför Osman Balcı yeni sezonda mutluluğa adım atmak isteyen çiftlerin tercihi oldu. Osman Balcı, erkekler için kuaför ve cilt bakımı, bayanlar için kuaför ve güzellik hizmetlerinin yanı sıra uzman kadrosu ile yeni sezonda gelinlerini özenle düğünlerine hazırlıyor.

Düğün sezonunun başladığı andan itibaren yoğunluğun devam ettiğini belirten Balcı, “Yeni sezonda yoğunluğumuz hız kesmeden devam ediyor. Makyaj uzmanımız Gülten Balcı ile birlikte gelinlerimizi mutlu günlerine titizlik ve özen içerisinde profesyonel kadromuz ile hazırlamaya devam ediyoruz. Çiftlerimizin bu özel günlerine katkıda bulunduğumuz için ben ve ekibim çok mutluyuz” dedi.

Geçen yıllara göre 120 ile 200 gelin başı yaparak rekora imza atan Osman Balcı, yeni sezonda bu rekorlarını kırmayı hedefliyor.