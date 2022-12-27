Kentsel dönüşüm projesi çerçvesinde acele kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılan, Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve 2 bloktan oluşan Yeni Şehir Esnaflar Çarşısında yıkım işlemleri başladı.

Limon’dan ekmek zammı açıklaması Limon’dan ekmek zammı açıklaması

Kentsel dönüşüm projesi çerçvesinde acele kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılan, Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve 2 bloktan oluşan Yeni Şehir Esnaflar Çarşısında yıkım işlemleri başladı.

Kızılay Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde yer alan vatandaşlar tarafından Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve 2 bloktan oluşup 2300 m2 arsa üzerinde bulunan, Yeni Şehir Esnaflar Çarşısında yıkım çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Şehir merkezinde kötü görüntü oluşturan yıllarca sorun teşkil eden 2 blok, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde belediyemizce kamulaştırıldı. Kullanım açısından çevreyi rahatsız eden bu bloklar için yıkım çalışmaları belediyemiz tarafından başlatılmış olup en kısa zamanda dönüşümü gerçekleştirilecek.” diye konuştu.