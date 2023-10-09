Bilecik Valisi Şefik Aygöl yeni şantiye merkezlerinin kurulmasına dair çalışmaları masaya yatırdı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik İl Genel Mecliste düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Genel Sekreter Seda Bayrakçı ve genel meclis üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda yapılması planlanan yeni şantiye alanlarıyla ilgili görüşmeler sağlandı. Bilecik’in her bir köşesine en hızlı şekilde hizmet sağlanmasını amaçladığını belirten Vali Aygöl, "Yeni projelerle sahada olmaya devam edeceğiz. Bilecik için çalışmalarımız devam ediyor. En hızlı, en kaliteli hizmeti vatandaşlara sunmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.