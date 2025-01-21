Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yeni kurulan sanayi sitesinde yer alan iş yerlerinin alt yapı sıkıntısı çekmemesi amacıyla ilave kanalizasyon hattı çalışması yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha yaşanılabilir bir Manisa için il genelinde alt yapı ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar Hürriyet Mahallesi 123 Sokak’ta yeni kurulan sanayi sitesinde yer alan iş yerlerinin alt yapı sıkıntısı çekmemesi amacıyla bin 100 metrelik ilave kanalizasyon hattı çalışması yapıldı. Sanayi esnafının talepleri doğrultusunda hareket eden MASKİ ekipleri, çalışmayı kısa sürede tamamladı. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Eşim taleplerinin, hızla yerine getirilmesini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

“Sanayi sitesinde altyapı sorunu kalmayacak”

MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Tekinol, “Yeni sanayi sitesinde ana kolektör hattından aldığımız ve sanayinin büyük kısmını kaplayan 400 metrelik ana hat çalışması yapıldı. Devamında da yeni yapılan blokların arasında bulunan 7 ayrı sokakta 700 metrelik hat çalışması gerçekleştirdik. Toplamda bin 100 metrelik hattımızı Akhisarlı yurttaşlarımızın hizmetine sunduk. Çalışma ile buradaki altyapı ihtiyacını da gidermiş olduk” dedi.

“Talep edildi, anında çalışma yapıldı”

Muhtarı Sevgi Eşim de “Mahallemizdeki yeni kurulan sanayi sitesinin alt yapısı için talepte bulunduk ve hızla ekipler gelip çalışmayı tamamlandı. Yurttaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere tüm MASKİ çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.