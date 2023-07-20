Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yeni sanayi sitesi yönetimini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Karabektaş ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karabektaş, Başkan Bakkalcıoğlu’na faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin anısına Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Karabektaş’a duvar saati hediye etti.