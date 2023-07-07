Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Salih Karabektaş ile bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Yeni Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Salih Karabektaş ve beraberindekiler Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarettin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan ziyarette, Yeni Sanayi Sitesinin sorunları ele alındı.