Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesindeki 9 dükkanı, 2 Kasım Perşembe günü ihale ile satışa çıkaracak.

Gölcük Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, Hisareyn D-130 kara yolu kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesindeki 9 dükkn, 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00’da, belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkarılacak.

Dükkanlardan satın almak isteyenler, Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat ederek şartname alıp, ihale evraklarını 2 Kasım Perşembe günü saat 12.00’a kadar teslim edebilecekler.