Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrası kullanılamaz hale gelen Yeni Sanayi Mahallesi 1012 Sokak’ta yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Saha ziyaretleri sırasında bir vatandaşın yol talebini alan ve ekiplerine yapılması için talimat veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, büyük küçük demeden şehrin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Yıllardır evinin önündeki yol yapılmadığı için mağduriyet yaşadığını dile getiren mahalle sakini Osman Çağırkan; “Yoldan gelen su nedeniyle evimizin önü çamur oluyordu ve geçemiyorduk. Başkanımıza söyledik, Allah razı olsun. Ekipleri gönderdi, yolumuz yapıldı” diyerek Başkan Tetik ve ekibine teşekkür etti.