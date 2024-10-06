Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2024-2025 sezonuna ‘Gala Konser’ ile başladı. Verdi’den Puccini’ye, Mozart’tan Mascagni’ye ünlü bestecilerin eserlerinden seçilen aryalar Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetimindeki Antalya DOB Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2024-2025 sanat sezonunu ‘Gala Konser’ ile açtı. Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilen konser, sanatseverlere unutamayacağı bir müzik ziyafeti sundu. Repertuvarı ile sanatseverlere doyumsuz bir gece yaşatan Antalya DOB sanatçıları dakikalarca ayakta alkışlandı. Gala Konser’de, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı dünyaca ünlü orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetti.

Sanat sezonuna coşkulu başlangıç

‘Gala Konser’in solist kadrosunda sopranolar Sema Çavuşoğlu, Serap Demirhan ve Nurdan Küçükekmekçi; mezzo soprano Medine Tuganova; tenorlar Devrim Demirel ve Göksay Yaran; bariton Serhat Konukman ile baslar Şafak Güç ve Engin Suna görev alırken, konserin başkemancısı Elvan Şekercioğlu oldu. Konserin repertuvarı, klasik müziğin en değerli ve unutulmaz eserlerinden oluşuyor. Giuseppe Verdi’nin dramatik yapılarıyla dikkat çeken operaları, özellikle ‘La forza del destino’, ‘Don Carlo’ ve ‘Rigoletto’ gibi ölümsüz eserleriyle dinleyicilere güçlü duygular yaşattı.

Verdi’den Mozart’a ölümsüz eserler seslendirildi

Verdi’nin yanı sıra Giacomo Puccini’nin ‘Tosca’ operasındaki ‘Vissi d’arte’ aryası, seyircileri büyüledi. Wolfgang Amadeus Mozart’ın ölümsüz eseri "Don Giovanni" operasından seçilen bölümler, müziğin büyüsünü sahneye taşıdı. Ayrıca, Francesco Cilea’nın "Adriana Lecouvreur" operasından etkileyici "Acerba Volutta" aryası ve romantik dönem bestecilerinden Pietro Mascagni’nin "Guglielmo Ratcliff" ile Ernesto De Curtis’in popüler eseri "Non ti scordar di me", sanatçılar tarafından seslendirildi.