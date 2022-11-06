Antalya’da satmak için notere götürülen otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü. Büyük hasar alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya’da satmak için notere götürülen otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü. Büyük hasar alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akman idaresindeki 06 RA 390 plakalı otomobil satış işlemleri için notere götürüldüğü sırada seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan otomobil kısa sürede alev topuna dönerken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yanan araç olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araç sürücüsü, gözleri önünde yanan aracını çaresizlikle izlerken, araçta büyük hasar meydana geldi.