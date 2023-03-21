Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Mardinliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (MAREV) Başkanı Abdülkerim Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra birçok Mardinli sanayici ve iş insanı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Şehmus Demir’i makamında ziyaret ettiler.

Nitelikli eğitimin kendileri için büyük önem taşıdığını ve vakıf olarak eğitime yönelik birçok önemli projeye imza attıklarını ifade eden MAREV Başkanı Abdülkerim Arslan üniversite öğrencilerine yönelik burs faaliyetlerinden de bahsederek göreve yeni atanan Prof. Dr. Şehmus Demir’e yeni görevinde başarılar diledi. Ülkenin nitelikli insan iş gücünü sahip olabilmesinin eğitim yoluyla nitelikli insan yetiştirilmesinden geçtiğini ifade eden Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin gerek ülke için gerekse bölge için önemli bir misyon üstlendiğini ifade ederek eğitime verdikleri desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlük görevine yeni atanan Prof. Dr. Şehmus Demir’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazianteplilerle bütünleşerek üniversitenin uluslararası standartlara kavuşması yönünde önemli projelere imza atacaklarını ifade etti.