Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) yeni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi oldu. Prof. Dr. Adem Doğangün’ün yerine atanan Prof. Dr. Cafer Çiftçi, gerçekleştirilen devir-teslim töreninin ardından göreve başladı.

Törene katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün’e verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Önceki dönem Rektör Yardımcısı olarak birlikte çalıştığı Prof. Dr. Adem Doğangün’ün Üniversiteye son derece kıymetli hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Rektör Yılmaz; “Adem hocamız, önceki dönem de dahil olmak üzere uzun zamandır birlikte çalıştığımız kıymetli bir meslektaşımız. Kendisi ile çok sayıda projeye imza attık. Makamlar gelip geçici olsa da dostluğumuz baki kalacak. Hizmet çıtasının daha da yükseğe çıkarılması adına bu değişimler her zaman olabiliyor. Ne zaman ihtiyacımız olsa kendisinin fikirlerine başvurmak için kapısını çalacağız. Adem hocamız da tecrübesi ile bizlerden desteğini esirgemeyecektir. Hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bayrağı devralan Prof. Dr. Cafer Çiftçi hocamıza da başarılar diliyoruz. Cafer hocamız, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde son derece kıymetli çalışmalar yürüttü. Yeni görevinde de üniversitemiz için kıymetli katkılar vereceğine inanıyoruz. Değişimin hepimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise emeklerinden ötürü Prof. Dr. Adem Doğangün’e teşekkür etti. Adem hocanın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerinin altını çizen Prof. Dr. Cafer Çiftçi; “Hocamız uzun süredir bu görevi başarı ile yürüttü. Önemli çalışmalarda imzası var. Bugüne kadar verdiği emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bizlere fikir ve önerileriyle katkı sağlayacaktır. Bizler de ihtiyacımız olduğunda kapısını çalacağız. Ondan aldığımız hizmet bayrağını daha yukarılara çıkarabilmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün de; “Burada 13. hizmet yılı içerisindeyim. Üniversite geldiğim ilk yıldan itibaren Rektörlerimize danışmanlık ve yardımcılık görevlerinde bulundum. Uzun bir süre geçti. Bugün de artık bayrağı yeni hocalarımıza devretme zamanı geldi. Elimden geldiği kadar üniversitemizin çok daha iyi noktalara gelmesi adına hizmet verdim. Birlikte görev yaptığım herkese bana destekleri için teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren de fakültem özelinde çalışmalarıma devam edeceğim. Akademik projelerime biraz daha odaklanma fırsatım olacak. Yeni Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cafer Çiftçi hocamıza başarılar diliyor, üniversite yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Devir-teslim töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile akademik ve idari personel de hazır bulundu.