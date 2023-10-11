DÜZCE(İHA) –Düzce Üniversitesi’nde Prof. Dr. Serkan Tosun ve Prof. Dr. Ali Öztürk rektör yardımcısı oldu.
Düzce Üniversitesinde görev değişimi yapıldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir üniversitedeki değişikliği sosyal medya hesabından paylaştı. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Torun ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Öztürk rektör yardımcısı oldu.
Rektör Sözbir, yeni rektör yardımcılarına çiçek vererek hayırlı olsun dileğinden bulundu görevlerinde başarılar diledi.