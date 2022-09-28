Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevini 4,5 yıl yapıp görev süresinin dolmasıyla İnönü Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevine dönen Bentli, 15 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanmıştı.

Vali Hulusi Şahin, Bentli’ye ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Vali Şahin’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Bentli’ye tebrik ziyaretleri devam ediyor.

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