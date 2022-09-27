2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “ Bir ülke eğitimi ne kadar güzel, sürekli, kaliteli olursa kalkınma oranı da o kadar yükselecektir” dedi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “ Bir ülke eğitimi ne kadar güzel, sürekli, kaliteli olursa kalkınma oranı da o kadar yükselecektir” dedi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen proje lansmanı toplantısına, Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, İl Müftüsü Veysel Işıldar, ilçe milli eğitim müdürleri ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmen katıldı.

Proje tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Her ne meslekte olursa olsun biz Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak evlatlarımızı gelecekte sağlıklı ve mutlu birey olmaları için buradayız. Biz kenetlenip birbirimizle yol yürürsek değil geleceğe güzel evlatlar yetiştirmek vatanımızı çok güzel müreffeh seviyelere getireceğimize inanıyorum. Çünkü bir ülke eğitim ne kadar güzel, sürekli, kaliteli olursa kalkınma oranı da o kadar yükselecektir” dedi.

Projenin içeriğine dair değerlendirmelerde bulunan Malatya Valisi Hulusi Şahin, yapılan çalışmanın önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, Malatya’nın eğitimde iddialı bir şehir olduğunu belirterek, “ Okullarımızın genel durumunu ben başarılı buluyorum. Malatya öyle kendi bölgesinde birinci olmakla yetinecek bir şehir değil. Bu şehir iddialı bir şehir. Bu şehir ‘Doğu Anadolu’nun en iyisi’ bizi kesmez. Hedefimiz Türkiye’nin en iyi ilk 10’una girmek” diye konuştu.

Vali Şahin, Malatya’da yapımı devam eden ve yenilenen okulların olduğuna değinerek en az 2 yıl içerisinde Malatya’da fiziki anlamda eksikliğin biteceğini söyledi.