Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan yaz dönemi piyano kursu, yetişkin ve çocukların vazgeçilmez adresi oldu. Piyanist olmak isteyen kursiyerler, aralıksız bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor.

İnsanların eğitim hayatlarını istedikleri yönde devam ettirmeleri, yeni hobiler edinmeleri, boş zamanlarını en yararlı şekilde değerlendirmelerine olanak sunan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), büyük ilgiyle faaliyetlerine devam ediyor. ŞSM’de açılan yaz dönemi piyano kursu, çocuk ve yetişkin grupların yoğun ilgiyle sürüyor. Piyano çalmaya meraklı kişilerin faydalandığı kurs, haftanın 5 günü farklı seanslarda verilen ikişer saatlik eğitimlerle veriliyor. Piyanist olma hedefiyle kursa gelen çocuklar, piyano eğitmeni Ayça Görgün tarafından eğitim alıyor.

“Kursumuza yoğun bir ilgi var”

Piyano eğitmeni Ayça Görgün, “Yaz dönemiyle birlikte Şehitkamil Sanat Merkezimizde piyano kursumuzu açarak, eğitimlerimize başladık. Burada hem çocuk hem de yetişkin gruplarımıza piyano eğitimi veriyoruz. Her grubumuz da 8’er kişiden oluşuyor. Haftada ortalama 4 gün 8’er grupla derse giriyoruz. Çocuklarımızla birlikte daha çok kolay eserler, onların parmak yapılarına göre eserlere seçmeye çalışıyoruz. Yetişkin gruplarımızda eğitimlerimiz daha farklı oluyor. Burada kursiyerlerimize önce notaları öğretiyoruz, anahtarlarımızı öğretiyoruz. Ardından hem dizek üzerinde hem de piyano üzerinde nota ayarlarımızı öğretiyoruz. Çocuklar notaları tanıdıktan sonra ufak ufak eserler çalmaya başlıyorlar. Önce tabii do sesiyle başlıyoruz, ardından re, mi, parmak numaralarına göre, parmak yapılarına göre ilerliyoruz. Herkesin seviyesine göre eşit şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Okulların da tatil olmasıyla birlikte kursumuza yoğun bir ilgi var. Çok fazla talep var, herkes kursumuza katılmak istiyor. Çünkü çok güzel bir ilerleyiş var. Hem velilerimiz bu yönden rahat oluyor hem de öğrencilerimiz kendilerini burada daha iyi hissediyor. Kursumuza gelmek isteyen tüm yetişkin ve çoklarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz iyi bir piyanist olmak”

Hedefinin iyi bir piyanist olmak olduğunu ifade eden Osman Elluluoğlu, “Okulların tatil olmasıyla birlikte Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan piyano kursuna gelmeye karar verdim. Burada almış olduğum eğitimlerden çok memnunum. Ayça hocamız eğitimlerimizle ilgili bizlerle yakından ilgileniyor. Burada hocamız sayesinde piyano çalmayı en hızlı ve en iyi şekilde öğreniyorum. Hedefimiz iyi bir piyanist olmak. İnşallah buradan alacağım eğitimlerle iyi bir piyanist olup hedefime ulaşmak istiyorum. Bu anlamda bize destek olan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.