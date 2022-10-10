Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’ne yapılan yeni parklara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum eski BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verildi.

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’ne yapılan yeni parklara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum eski BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verildi.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, 2000 Evler Mahallesi MEDAŞ İşletme Müdürlüğü binası yanında ve Güzelyurt Mahallesi’ndeki Gazi Caddesi üzerinde yapımına bir süre önce başlanılan parklar tamamlandı. İçerisinde çocuklar için oyun grupları ve mahalle sakinleri için kauçuk zemin yürüyüş yollarının bulunduğu parklara çeşitli türde yüzlerce ağaç dikimi gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan parklardan 2000 Evler Mahallesi MEDAŞ İşletme Müdürlüğü binası yanındaki parka MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Güzelyurt Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki parka ise 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum eski BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verildi.

Devlet Bahçeli ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun isimlerinin yer aldığı tabelalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklara yerleştirilirken önümüzdeki günlerde bu parklar için açılış töreni düzenleneceği bildirildi.