Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güzeçamlı Mahallesi’nde yer alan Leftere Canlı Parkı ile Nazar Boncuğu Parkı’nın çalışmaları tamamlanırken ekipler Panionion Parkı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası’nda yeşil alan miktarı her geçen yıl artıyor. Çalışmalarda Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi’nde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüğü Leftere Canlı Parkı ile Nazar Boncuğu Parkı’nda çalışmalarını tamamlarken Gece Pazarı karşısında bulunan Panionion Park’ta başlattıkları yenileme çalışmalarına ise devam ediyor. Yeni parklarla Kuşadası, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşurken çocuklar da aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan ve 24 yıldır düzenlenmeyi bekleyen Leftere Canlı Parkı’nı yenileyerek kente kazandırdı. Ekipler ilk olarak Özer Türk Caddesi’nde yer alan Leftere Canlı Parkı’nı sulama, elektrik ve fosseptik altyapısını yeniledikleri 1860 metrekarelik alanda yer alan kullanılamaz durumdaki mevcut kadın ve erkek tuvaletlerini yenileyerek engelli vatandaşlar için de tuvalet yaptı. Alandaki yeşil alan miktarını 600 metrekareden 926 metrekareye çıkartan ekipler, yürüyüş yolunu ise granit yüzeyli begonit taş ile döşeyerek çevresine aydınlatma direkleri yerleştirdi. Çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için alandaki eskiyen oyun gruplarını da yenileyen ekipler, oyun alanına kauçuk zemin döşediler.

Nazar Boncuğu Parkı’nda ise ilk olarak sulama ve elektrik altyapısını yapan ekipler tarafından daha sonra kent dokusuna uygun taşlar kullanılarak duvar örüldü. 750 metrekarelik alanın 400 metrekaresinde çim serimi gerçekleştiren ekipler tarafından alanda yürüyüş yolları da yapıldı. Parkın 110 metrekarelik alanına çocuk oyun grubu ile spor aletleri yerleştirilirken, ekipler son olarak aydınlatma direkleri ve oturma gruplarını yerleştirdikleri alanda mahalle sakinlerinin yaz sıcaklarında gölgede keyifli vakit geçirmesi amacıyla dut ağaçları dikti.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda Güzelçamlı Mahallesi Gece Pazarı karşısında bulunan ve antik çağda 12 İyon kentinin toplanma merkezi olan Panionion’un adının verildiği parkta başlattığı yenileme çalışmalarına ise devam ediyor. Toplam 7 bin 320 metrekarelik alanda yürütülen çalışmada parkın otomatik sulama sistemleri, aydınlatmaları ve kent mobilyaları tümüyle yenileniyor. Yürüyüş yollarının da yapılacağı parkta, yeşil alan miktarı arttırılacak. Yenileme çalışması, parkın merkezine amfi tiyatro tarzında basamaklı oturma gruplarının yapılması ve 12 İyon kentini temsil eden fiber sütunların yerleştirilmesiyle çalışmalar bizi mutlu ediyor.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Özlem Yatağan, çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek “ Uzun zamandır yenilenmeyen parklar yenilenerek kentimize kazandırılıyor. Çalışmalar bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.