Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ’Yaşayan Stadyumlar Projesi’ kapsamında Ordu’ya yapılan ve açılışı gerçekleştirilen Yeni Ordu Stadyumu içerisinde bulunan antrenman salonları sporcularla dolup taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ’Yaşayan Stadyumlar Projesi’ kapsamında Ordu’ya yapılan ve açılışı gerçekleştirilen Yeni Ordu Stadyumu içerisinde bulunan antrenman salonları sporcularla dolup taşıyor.

Eskrim, dart, judo, fitnes ve pilates, cimnastik, atletizm, karate, masa tenisi, boks, atıcılık, futbol gibi birçok spor branşına ev sahipliği yapan Yeni Ordu Stadyumu adeta bir spor kompleksi olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Stadyumun sadece futbol müsabakalarından ibaret olmadığını her türlü spor dalının antrenmanlarının yapılabildiği adeta yaşayan bir yaşam alanı olmakla beraber aileler ve sporcular her anını burada geçiriyor. Günde 1500-2000 bin kişi Yeni Ordu Stadyumu’nu kullanıyor.

Ordu Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren stadyum bir sporcu fabrikası gibi çalışıyor. ‘Yaşayan Stadyumlar Projesi’ ile hayata geçirilen stadyum Türkiye’de bu anlamda ilk olma özelliğini taşıyor.