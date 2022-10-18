Ordu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile Yeni Ordu Stadı içerisine eskrim antrenman salonu açılıyor.

Ordu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile Yeni Ordu Stadı içerisine eskrim antrenman salonu açılıyor.

Ordu’da hayata geçirilen ’Yaşayan Stadyum Projesi’ çerçevesinde Yeni Ordu Stadyumu, kapılarını eskrim sporcularına açmayı bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile eskrim antrenman salonu için çalışmalar devam ederken, oluşturulan alana 14 metre uzunluğunda ve 1 buçuk metre genişliğinde dört eskrim pisti ile 8 sporcunun aynı anda antrenman maçı yapmasına müsait, 4 adet aparey, 6 adet anilör gibi eskrim sporuna özel malzemeler de yer alıyor. Sporcuların kullanabileceği branşa uygun eskrim elbisesi, epe eldivenler, vücut yeleği, epe maske, epe silah gibi birçok envanteri içerisinde bulunduracak olan antrenman salonu, ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.

Eskrim antrenman salonunu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında atölye ekibinden bilgiler alan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, antrenörler ile yapılabilecek projeler hakkında da görüşme gerçekleştirdi.