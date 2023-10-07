Düzce Üniversitesi’ne yeni katılan öğrencilere İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince El Ele güvenli geleceği projesi çerçevesinde Düzce Üniversitesi’ne yeni katılan öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu çerçevede Narkotik Suçlar ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlükleri personelleri Düzce Üniversitesi’nde stant açtı. Atatürk Kültür Merkezi girişinde açılan stantta üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.