Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından eğitime başlayan yeni öğrencileri için düzenlenen “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Eğitimi” yapıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından eğitime başlayan yeni öğrencileri için düzenlenen “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Eğitimi” yapıldı.

Yeni öğrencilerin şehre, üniversiteye ve kampüs hayatına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen programda; Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü personeli, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi personeli ile fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri öğrencileri bilgilendirdi.

Diğer yerleşkelerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve iki gün süresince devam eden Oryantasyon Eğitimi programında; Üniversite akademik birim yöneticileri ve öğretim elemanları, görev yaptıkları fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla ilgili öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin, eğitim-öğretim, disiplin ve ders geçme gibi konularda yönetmelik ve yönergeleri okumaları tavsiyesinde bulunan akademik birim yöneticileri, düzenli ve zamanında ders çalışma, öğrenci topluluklarına katılma, kendilerini geliştirme ve kamu malını koruma konularında hassas olmalarının önemini dile getirdi. Kurumsal hiyerarşiye uygun hareket etmenin sorunların çözümüne katkı sağladığının vurgulandığı programda, etkin ve verimli bir üniversite yaşamı temennisinde bulunuldu.

Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için ayrı ayrı sunumların gerçekleştirildiği programlarda; Düzce ilinin tanıtımı, üniversite ile ilgili genel bilgiler, eğitim-öğretim süreçleri, öğrenci değişim programları, disiplin yönetmeliği, kredi ve burs işlemleri, kütüphane, sağlık, kültür ve spor hizmetleri, yabancı dil hazırlık eğitimi ile kariyer yönetimi ve kişisel gelişim hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi’nin başarıları, projeleri, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerinin de anlatıldığı programda, öğrencilerin birçok konuda hayatını kolaylaştıracak bilgiler de aktarıldı.