Gaziantep’te 35 yıldır antika gramofonları yenileyerek eski haline getiren 58 yaşındaki Ahmet Zihni Marangozoğlu, gelişen teknoloji nedeniyle antika gramofonlara ilginin azaldığını söyledi.

Gaziantep’te yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Zihni Marangozoğlu, babasından öğrendiği tamircilik mesleğini 35 yıldır devam ettiriyor. Mesleğini aşka sürdüren Marangozoğlu, Tarihi Yeni Han’da 50 ila 150 yıl arasında değişen, unutulmaya yüz tutmuş antika gramofonları tamir ederek günümüze kazandırıyor.

30 yılı aşkın tamir edilmemiş gramofonların tamirini yaparak ses veren ve ahşaplarını yenileyerek yeni tasarımlar ekleyen Marangozoğlu, yenilediği gramofonlarla koleksiyon ve antikaseverlerin gözdesi haline geliyor.

Antika gramofonlara fiyatından dolayı ilginin azaldığını belirten Marangozoğlu, 8 ila 10 bin TL gibi makul fiyatlara antika gramofonlara benzer gramofonlar yaparak her kesime hitap ettiğini söyledi.

“Tamircilik mesleği ölmeye başladı”

İnsanların gramofona olan ilgisinin azaldığını belirten Ahmet Zihni Marangozoğlu, mesleğin ölme noktasına geldiğini söyleyerek, “İnsanlarımız antika gramofonlardan sıkıldı. Antikaların yerini elektrikli plaklar devralınca tamircilik mesleği de ölmeye başladı. Buraya tamir için getirilen ortalama 50 ila 150 yıllık gramofonları yeniliyoruz, mobilya dizaynlarını da yapıyoruz. Sahiplerine öyle teslim ediyoruz” dedi.

“İnsanların unuttuğu, hatıra olarak sakladığı gramofonları tamir ediyoruz”

İnsanların unuttuğu, hatıra olarak sakladığı gramofonları tamir eden ve mesleği gençlere öğreterek ileriye taşımak isteyen Marangozoğlu, “Antika gramofonlar revaçta ama çok pahalı. İyi bir antika gramofon ortalama 70-80 bin TL ama biz onun kadar kaliteli olabilecek ve fiyat olarak da çok makul olabilecek gramofonlar satıyoruz. Biz bu mesleği severek yapıyoruz. İnsanların unuttuğu, hatıra olarak sakladığı gramofonları tamir ediyoruz. Bu mesleği ileriye taşımak için gençlere öğretmek istiyorum fakat herkes fabrikada çalışmak istiyor. Bu mesleğin geleceğinin olmadığını zannediyorlar” ifadelerini kullandı.

“8 bin TL’den başlayan fiyatla gramofon üretiyorum”

Marangozoğlu her kesimin alabileceği gramofonlar ürettiğini söyleyerek, "Burada bu atölyede, antika gramofonların yanı sıra 8 bin TL gibi makul fiyattan gramofonlar üretiyoruz. Tasarımlarıyla birlikte, mobilyalarıyla birlikte yapıp satıyoruz. Böylelikle herkes alıp kullanabiliyor. Herkes birbirine hediye edebiliyor” diye konuştu.