Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderleri için ‘Yeni Nesil Liderlik Eğitimi’ düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gençlik Liderleri için ‘Yeni Nesil Liderlik Eğitimi’ programı organize edildi. Erzurum, Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Oltu, Uzundere, Olur, Narman ve Aşkale Gençlik Merkezlerinde görev yapan toplam 45 gençlik lideri ‘Yeni Nesil Liderlik Eğitimi’ne tabi tutuldu.

Palandöken Gençlik Merkezinin ev sahipliği yaptığı ‘Yeni Nesil Liderlik Eğitimi’ programında Prof. Dr. Halim Ulaş tarafından gençlik liderlerine ‘Yeni Nesil Liderlik’ eğitimi verildi. Eğitim oldukça faydalı geçerken, Erzurum GSİM Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Prof. Dr. Halim Ulaş’a gençlik liderlerine aktardığı önemli bilgilerden dolayı teşekkür etti.