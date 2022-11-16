Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Lazer Tarayıcı ‘Vidoc Rtk Anteni’ Tanıtımı ve Uygulama Eğitimi” başlıklı program gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Lazer Tarayıcı ‘Vidoc Rtk Anteni’ Tanıtımı ve Uygulama Eğitimi” başlıklı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, yeni nesil lazer tarayıcı ‘Vidoc Rtk Anteni’nin kullanım alanları ve öneminden bahsederek sözü, Rölöve Uzmanı Sefa Er’e bıraktı.

Vidoc Rtk Anteni’nde ölçüm, veri aktarımı, veri işleme ve değerlendirme gibi özellikleri anlatan Sefa Er, anteninin; inşaat, harita, madencilik, kadastro, şehir ve bölge planlama, sigortacılık, restorasyon sektörlerinde kullanımına ilişkin bilgiler aktardı. Yüksek çözünürlük, süre, detay, iş gücüne katkı gibi olumlu özelliklere sahip Vidoca Rtk Anteni’nin yapay veya doğal ışık kaynağına ihtiyaç duymasının bir dezavantaj olduğuna işaret etti.

Lazer tarayıcı sistemleri, 3D görselleştirme, sanal gerçeklik, tıbbi görüntüleme, otomasyon, robotik, sinema, madencilik, ormancılık, enerji, şehir modellemesi, mimari arkeoloji ve kültür varlıklarının belgelenmesi gibi birçok alanda kullanım alanının olduğunu söyleyen Sefa Er, programın sonunda Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak sistemin çalışmasını uygulamalı olarak gösterdi.