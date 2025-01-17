Dünya genelinde 109 ülkede faaliyet gösteren Fransa merkezli Kanguru Matematik Kurs Merkezleri, düzenlediği yarışma ve sınavlarla öğrencilere matematiği sevdiriyor. Yeni nesil kurs merkezi olarak dikkat çeken Kanguru Matematik Kurs Merkezleri’ne Türkiye genelinde de çok talep olduğunu ifade eden Kanguru Matematik Kurs Merkezleri Franchise Direktörü Merve Özkavruk; "Bizimle yol arkadaşlığı edecek kurumları ince eleyip sık dokuyoruz. İlk yıl hedefimiz 20 şube" dedi.

Eğitim dünyasında önemli bir yere sahip olan Kanguru Matematik, yeni nesil kurs merkezleriyle dikkat çekiyor. Fransa merkezli "Kangourou sans Frontires" derneğine bağlı olarak 109 ülkede faaliyet gösteren ve matematiği sevdirme amacıyla hareket eden kurum, velilerden gelen talepleri değerlendirerek Türkiye’de de şubeler açmaya hazırlandığı belirtildi. Matematik sınavları ve matematik etkinlikleri düzenleyerek matematiği sevdirmeyi amaçlayan kurumun ülke genelinde yaygınlaşması için talepleri değerlendirdiklerini ifade eden Kanguru Matematik Kurs Merkezleri Franchise Direktörü Merve Özkavruk; "Bizimle yol arkadaşlığı edecek kurumları ince eleyip sık dokuyoruz. İlk yıl içinde hedefimiz 20 şube" dedi.

Kanguru Matematik’in Fransa merkezli olduğunu ve 109 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade eden Özkavruk, kurumun amacının matematiği daha fazla sevdirmek ve yaymak olduğunu belirterek "Kanguru Matematik yarışmaları dünyada 7 milyondan, ülkemizde 100 binden fazla öğrencinin katılımıyla yapılmaktadır. Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Andrei Delediq’tir. Kanguru Matematik’in Türkiye Direktörlüğü’nü Özgür Özdemir yapmaktadır. Kanguru Matematik çatısı altına yıllar içerisinde, Kanguru Fen, Kanguru Okuma Becerileri, Kanguru Digimath, Kanguru TIMSS hazırbulunuşluk gibi sınavları eklemiştir. Kanguru Matematik’in 1. sınıftan 12. sınıfa kadar Matematik Yarışmalarına Hazırlık yayınları bulunmaktadır. Kanguru Math Toys ve Kanguru Math and Movement adı altında matematik oyunları üretmektedir. Aynı zamanda Matematik Müzeleri, Açık Hava Matematik Parkları ve Bilim Parkları kurmaktadır. Şubat ayı içerisinde de İstanbul’da dünyanın en büyük Matematik Müzesi’ni açacağız" dedi.

Türkiye’deki velilerden, öğrencilerden ve eğitimcilerden Kanguru Matematik Kurs Merkezleri’nin açılması yönünde çok istek aldıklarını söyleyen Özkavruk; "Bu istekleri en doğru zamanda, en doğru şekilde cevaplamamız gerekiyordu. Olgunlaştırıp velilerimizin ve öğrencilerimizin karşısına çıktık. Son 10 yılda üretim biçimlerinde bir paradigma değişimi yaşandı. Endüstri 3.0 olarak adlandırılan üretim modelinden, Endüstri 4.0 dediğimiz siber fiziksel sistemlere dayalı, yapay zeka kullanımı olan bir modele geçtik. Bu birikimlerin işi Ar-Ge işi. O zamandan beri talepler geliyor. Şimdi yine benzer şeyler yaşıyoruz. Kanguru Matematik olarak yaptıklarımıza şaşırıyorlar. Kanguru Kurs Merkezlerinde ilkokul 1-2-3 ve 4. sınıflar için oyun temelli bir eğitim felsefesi üzerine programlarımızı hazırladık" şeklinde konuştu.

Kanguru Matematik olarak uzun vadede hedeflerinin 150 şubeye ulaşmak olduğunu da sözlerine ekleyen Özkavruk; "Organik, yavaş ve istikrarlı bir büyüme düşünüyoruz. Çok büyük bir talep var ama bizimle yol arkadaşlığı edecek kurumları ince eleyip sık dokuyoruz. İlk yıl hedefimiz 20 şube; ilk 3 yıl içinde 70, sonraki 3 yıl içinde 150 şube olarak planlıyoruz" dedi.