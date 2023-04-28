Kuru meyve ihracatında 2023’ün kalan 8 aylık sürecinde dünya pazarlarında daha etkin çalışmalar yürüteceklerini ve özelikle AB, ABD, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında ki Pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda 2022 yılı faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunu GAİB hizmet binasında gerçekleştirdi. Birlik üyelerinin katıldığı genel kurulda 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz milletçe bu sıkıntıların üstesinden kenetlenerek gelinebileceğini ve bundan sonraki süreçte daha fazla çalışarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlamak gerektiğini sözlerine ekledi. Deprem sonrası yaraların hızla sarıldığına da dikkat çeken Başkan Çıkmaz depremden etkilenen bölgelerde tarımsal faaliyetlerin hızla toparlanmaya başladığını ve normalleşme yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.

"2023 ihracatımız 2022’nin üzerinde olacak"

2022 yılı faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Çıkmaz yaptığı değerlendirmede “Ülkemiz kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2022 yılında yüzde 0,3 artışla 1 Milyar 573 milyon doları iken Birliğimiz kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2022 yılında yüzde 2,1 artışla 331 milyon 207 bin doları olmuştur. 2022 yılı Birliğimiz kuru meyve ve mamulleri ihracatının Türkiye kuru meyve ihracatı içindeki payı yüzde 21,3 olmuştur. Birliğin bölgemizden yapılan ihracat içindeki payı ise yüzde 3 olmuştur. 2022 yılı Birliğimiz toplam ihracatının yüzde 45,4’lük kısmını kuru kayısı, yüzde 35,6’lık kısmını Antep fıstığı, yüzde 6,5’lik kısmını diğer meyve kuruları oluşturmaktadır. Bu dönemde kuru kayısı ihracatımızda yüzde 21,3’lük artış meydana gelmiştir. Antep fıstığı ihracatımız ise bir önceki döneme göre yüzde 12,2, diğer meyve kuruları ihracatımız yüzde 14,3 azalmıştır. Kuru Meyve ve Mamulleri 2022 yılı ihracatımızı ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak; en çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 137 Milyon 829 bin dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 düşüşle Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. Onu 53 milyon 915 bin dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artışla Amerika Ülkeleri ve 35 milyon 72 bin dolarlık ihracat ve yüzde 2,9’luk düşüşle Orta Doğu Ülkeleri takip etmektedir. Diğer taraftan ihracatımızın yoğunlaştığı ülkelere baktığımızda ise, ilk sırada yüzde 15,9 pay, 53 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 2,7 düşüş ile Almanya, ikinci sırada yüzde 11 pay, 36 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 11,6 düşüş ile İtalya, üçüncü sırada yüzde 10,3 pay, 34 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 11,9 artış ile Birleşik Devletler, dördüncü sırada yüzde 4,7 pay, 15.6 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 15,4 artış ile Irak bulunmaktadır. 2022 yılında 104 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” dedi.

İhracatçı Firmalarımızı Uzak Pazarlarla Buluşturacağız

2023 hedefleri için dünya genelinde tanıtım çalışmalarını artıracaklarını da ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz “2023 yılının ilk dört aylık sürecini geride bırakıyoruz. Elbette 6 Şubatta yaşanan deprem nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi sektörümüzde ve sektörel ihracatımızda önemli oranda düşüş oldu. Nisan ayı itibarıyla toparlanma sürecimiz arttı. Yılın geriye kalan sekiz aylık sürecinde ortaya koyduğumuz 2023 hedeflerimiz için yoğun bir tanıtım çalışmaları içerisinde olacağız. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda “Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri Kümelenmesi (Southeast Anatolian Dried Fruits and Nuts Cluster)” adıyla bir UR-GE projesini hayata geçirerek firmalarımızın özellikle uzak ülkeler başta olmak üzere uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

Yenilikçi Ürünler Ve Yeni Nesil İhracatla Pazarlarda Etkimizi Arttıracağız

Yenilikçi ürün ve yeni nesil ihracatın sektörleri için önemine de dikkat çeken Başkan Mehmet Çıkmaz eğitimin bu aşamada büyük önem taşıdığını ifade ederek “Diğer taraftan ihracatçılarımızın en önemli sorunları arasında yer alan kalifiye insan iş gücüne gerçekleştireceğimiz önemli eğitimlerle büyük destek vereceğiz. Bu çerçevede yüksek katma değerli endüstriyel Fıstık, Kayısı ve diğer ürünlerimizin Üretim ve Pazarlanmasına yönelik alanlarda önemli eğitimlerimiz olacak. Yenilikçi ürünlerimiz yeni nesil ihracat potansiyelimizle buluşarak dünya pazarlarındaki etkinliğimiz önemli oranda katlanacaktır. Diğer taraftan uluslararası gıda fuarlarının yanı sıra tanıtım çalışmalarımız, ihracatçılarımızın çoklu katılımıyla birçok alanda sürecektir” dedi.