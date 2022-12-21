Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Programı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında tanıtıldı. Düzenlenen bilgilendirme programında ihracatçıların devlet desteklerine ilişkin soruları uzmanlar tarafından cevaplandırıldı.

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Programı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında tanıtıldı. Düzenlenen bilgilendirme programında ihracatçıların devlet desteklerine ilişkin soruları uzmanlar tarafından cevaplandırıldı.

Eylül ayında Ticaret Bakanlığı’nca lansmanı gerçekleştirilen ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli’ne yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Programı’nın Gaziantep ayağı Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) iş birliği ile yapıldı. İhracatçılardan yoğun ilgi göre tanıtım programında Ticaret Bakanlığı uzmanları yaptıkları sunumlarla üyelere Bakanlığın yeni destek programı hakkında detaylı bilgi verdi. Bununla birlikte İGE-İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Baydar ihracatçıları çok yakından ilgilendiren finansman çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundular.

Açılışta konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Üyelerimizin bugün anlatılan desteklerden maksimum derecede faydalanmasını temenni ediyoruz. Desteklerimiz yalın ve kolay erişilebilir bir hale getirildi, herkesin faydalanabileceği bir sistem ortaya konuyor. Ortaya konan desteklerden faydalanmak için bugün anlatılacak kurallara uymak büyük önem arz ediyor. Sonrasında kaynakların önü tüm ihracatçılarımıza açılıyor. Bu kaynaklara erişim için kuralları ve destekleri doğru yorumlayabilenler bir adım öne çıkacaktır. Bundan sonraki süreçte de bu ve bunun gibi etkinliklere katılımınızı bekliyoruz. Bizler GAİB ailesi olarak her türlü sorunuzu her daim yanıtlamak için tüm çalışma arkadaşlarımızla mesai harcıyoruz. Bugünkü etkinliğin tüm üyelerimize faydalı olmasını ümit ediyorum” dedi.

Ülkenin değerine değer katan Gaziantepli ihracatçılarla bir arada olmaktan son derece memnun olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Gaziantep ihracatımızda çok önemli şehirlerimizden birisi. 10 Milyar Dolar ihracat seviyesine ulaşan Gaziantep ülkemizin 250 Milyar Dolarlık ihracat hedefine büyük katkı sunuyor. Hepinize sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyorum. Önceki desteklerimizi sizler için sadeleştirildik. Hazırladığımız çerçeve niteliğindeki üst Karar ile temel bir yapı ortaya koyduk. Genelgelerle de çağı takip eden değişiklikleri ihracatçılarımızın hizmetine sunacağız. Destek oranlarını da yüzde 50 ve yüzde 75 şeklinde iki çeşide indirdik. Kısaca anlaşılır, yalın, yenilikçi ve esnek bir destek zincirini sizlerle buluşturduk. Burada bir parantez de Bakanlığımızın belirlediği Uzak ve Hedef Ülkelere yönelik faaliyetlere açmak gerekiyor. Belirlenen ülkelere yönelik yapacağınız faaliyetlerde desteklerimizde ilave 25 puan bir artış olacak” şeklinde konuştu.

Prefinansman konusunda da bilgi veren Kılıçkaya, “Bizim bütün desteklerimiz hibe şeklinde destekler. Sizler faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz ve İhracatçı Birliklerimiz üzerinden başvurularınızı yapıp süreci tamamlıyorsunuz. Ancak özellikle KOBİlerimizin yurtdışı faaliyetlerini sürdürebilmek için finansmana ihtiyaç duyduklarını biliyorduk. Bizler de bu konuya eğildik ve imzalanan üçlü protokol ile Bakanlığımız, İGE A.Ş. ve Eximbank aynı masada buluştu. Kefalet ve kredi konusunda da ihracatçılarımıza yönelik yeni uygulamalarımız mevcut” diye konuştu.

Açılış konuşmaları ve devlet desteklerine yönelik hazırlanan tanıtım filminin ardından Ticaret Bakanlığı’nın desteklerine yönelik sunumlar gerçekleştirildi. İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Jülide Çermikli, İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanı Gözde İnaneri Bakıcı, İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal Bakanlık desteklerine yönelik bilgiler verdiler. Son olarak, Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Baydar ve İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ihracatçılara yönelik finansman kaynakları hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.