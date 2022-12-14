Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Yeni Nesil İhracat Destekleri tanıtımına ev sahipliği yapacak. Tanıtımda, uzmanlar tarafından “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli”nin GAİB üyelerine tanıtılacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Yeni Nesil İhracat Destekleri tanıtımına ev sahipliği yapacak. Tanıtımda, uzmanlar tarafından “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli”nin GAİB üyelerine tanıtılacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin ev sahipliğinde “Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Tanıtımı” 20 Aralık 2022 tarihinde GAİB Hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Bakanlık yetkililerinin katılımı ile yapılacak organizasyonla ihracatçılara yeni nesil ihracat desteklerine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Saat 12:00’de başlaması planlanan tanıtım programında sırasıyla Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı, Tanıtım ve Fuarlar Dairesi Başkanlığı, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı, E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı sunumlarını gerçekleştirecekler. Sonrasında ise TÜRK EXİMBANK A.Ş’nin ve İhracatı Geliştirme A.Ş. - İGE A.Ş.’nin yetkilileri sunumlarını gerçekleştirecek.

“İhracatçılarımızı devlet destekleri tanıtımımıza bekliyoruz”

Tanıtıma, Gaziantep’te ve bölge illerde faaliyet gösteren ihracatçıları davet eden ve katılımlarını son derece önemseyen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “İhracatçımızın her zaman yanında olan devlet büyüklerimiz, Ağustos ayının son günlerinde yayımladıkları karar ile ihracata yönelik devlet desteklerini tek bir çatı altında topladılar. Ortaya konan bu çerçeve içerisinde birçok yeniliği barındırıyor. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin en önemli ekonomik dayanaklarından olan ihracatla, 2023 yılı hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Bu yolculukta büyük emek ve katkı sunan, Gaziantep’te ve Bölge illerimizde faaliyet gösteren, ihracat kültürümüze her geçen gün özgün nitelikler kazandıran ihracatçılarımızı sergilemiş oldukları başarılardan ötürü takdir ediyoruz. Bu başarılı ihracat çizgimize katkı sunmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca vurgulamak isterim ki gün geçtikçe gelişen ve dijitalleşen dünyaya ihracatçımızın uyum sağlaması ve çağın gerisinde kalmaması için E-ihracat desteklerimiz de tanıtımda ele alınacak. E-ihracat desteklerine ilişkin konuyu bilhassa kaçırmamalarını tavsiye ederim. Çünkü çağı yakalamak adına E-ihracata yönelmekte fayda görüyorum. E-ihracat sunmuş olduğu kolaylıklar, avantajlarla beraber devletin desteği ile buluşunca boyut atladı ve önemi daha da arttı. Bunun yanında finansmana erişimin global ölçekte zorlaştığı bu dönemde devletimiz biz ihracatçılar için çeşitli enstrümanları devreye sokuyor. Eximbank’ın ve İhracatı Geliştirme A.Ş’nin yetkilileri de aramızda olacaklar. Devletimizin sunmuş olduğu yeni destekleri birinci ağızdan, yetkililerden dinlemek için tüm ihracatçılarımızı 20 Aralık’ta GAİB hizmet binamıza bekliyoruz. Ücretsiz katılım için www.gaib.org.tr adresimizdeki başvuru formunu ilgililerin doldurması gerekiyor" dedi.