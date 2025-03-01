İstanbul’da, güçlü teknolojik altyapısına sahip, günde 180 hastaya hizmet verebilecek yeni nesil diyaliz merkezi açıldı.

Merkezin açılışında konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, kuruluşlarından bu yana 40 yıl geçtiğini belirterek, "Bu süre zarfında çok büyük hizmetler verdik, önemli projelere imza attık ve yeri geldi önemli adımlara vesile olduk ve yol aldığımız bu sürede güçlü bir marka haline geldik. 600 metrekare alana kurulu, 60 cihaz diyaliz kapasiteli ve günlük 180 hastaya hizmet veren, teknolojik altyapı ile donatılmış, yedek su tanklarıyla kesintisiz diyaliz hizmeti sunan bir örnek, değil Türkiye’de Avrupa’da dahi yok. Biz diyaliz tedavilerinin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Esas işimiz, Bakanlığın da her yerde söylediği gibi koruyucu hekimlik. Biz çok uzun yıllardır tüm iş kollarımızın yanında koruyucu hekimlik yapıyoruz. Böbrek yetmezliğine neden olan unsurlara odaklanarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Şekerde maalesef sınıfta kaldık. Tuz da istenilen seviyeye ulaşabildik ama şeker için hala yolumuz uzun. Şeker demek bağımlılık demek, hastalık demek. Bizim yaptığımız en önemli şey sineklerle uğraşmak değil bataklığı kurutmak yani koruyucu hekimlik. Anaokul öncesi, anaokul, ilkokul ve ebeveyn eğitimlerimiz devam ediyor, sosyal medyadan da bilinçlendirme adına tüm süreçleri yürütüyoruz" dedi.

Erk, "Bir diyaliz hastasının ilaçları da dahil olmak üzere yıllık maliyeti 24 bin dolar. Zamanında bir idrar tahlili ve onu takip eden kan tahlili, kreatinin ölçümü yapılmazsa bir anda artış oluyor. Onun için koruyucu hekimlik çok önemli. Bu aşamalara gelmeden yediklerimize dikkat edip koruyucu hekimlik adına tüm önlemleri alırsak, diyaliz makinesine bağlı bir yaşam sürmek zorunda kalmayız" dedi.