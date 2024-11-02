Türk Telekom, yenilikçi teknolojiler konusunda önemli adımlar atıyor. Türk Telekom ve ZTE iş birliği ile, Avrupa’nın ilk 50 Gbps genişbant erişimine sahip, FTTR (odaya kadar fiber) pilot uygulamasının gerçekleştirildiği açıklandı. Üç ayrı dalga boyunu birlikte taşıyan ve tek bir fiber elyaf içinde 50G PON teknolojisini kullanan pilot uygulama aynı zamanda yüksek hızlarda kablosuz Wi-Fi çözümünü destekliyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, kullanıcılarını yeni nesil çözümlerle buluşturmak üzere, yüksek teknoloji birikimiyle önemli çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre; Türk Telekom, ZTE iş birliği ile Avrupa’nın ilk 50 Gbps geniş bant erişimine sahip FTTR çözüm ağının pilot uygulamasını gerçekleştirdi. Üç ayrı dalga boyunu tek bir fiber elyafta toplayabilen 50G PON + FTTR teknolojisi, kullanılan fiber optik altyapıyı bina içi lokasyon bazlı yayarak dijital ağ oluşturmayı hedefliyor. Bu çözüm, tek bir ağ üzerinden 50GE optik erişimi sağlarken, 10Gbps’e varan hızlarda kablosuz Wi-Fi kapsaması sunuyor. Çok daha fazla sayıda kullanıcının aynı anda Wi-Fi ağına erişebildiği bu teknoloji, yüksek bant genişliği ihtiyacını karşılarken aynı zamanda akıllı üretim, sağlık ve eğitim sektörleri için de büyük önem taşıyor.

“Avrupa’nın ilk 50G PON + FTTR çözümünü başarılı bir pilot uygulamayla gerçekleştirdik”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olarak, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ZTE ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği sayesinde Avrupa’nın ilk 50G PON + FTTR çözümünü başarılı bir pilot uygulamayla gerçekleştirdik. Wi-Fi çözümlerinin daha geniş bir alanda ve daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bu teknolojinin, önümüzdeki dönemde, birçok sektörün dijitalleşmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Peng Aiguang, “ZTE her dönemde Türk Telekom ile stratejik ortaklıklar yürütmüştür. Yenilikçi teknolojileri ve çözümleri şirket ile birlikte hayata geçirerek öncü adımlar atıyoruz. Kurumsal müşteri pazarındaki gücümüzü, şirket ile birlikte yaptığımız 50G PON + FTTR çalışmalarıyla daha üst noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bu çözüm, işletmelere yüksek bant genişliği sağlarken, aynı zamanda bu platforma bağlı cihaz sayısında artış ve yüksek güvenlikli optik ağ kabiliyetleri sunuyor” dedi.