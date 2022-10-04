Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekiminde Yeni Mersin İdman Yurdu’nun rakibi Süper Lig takımlarından Kasımpaşa oldu.

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.

2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can yaptığı konuşmada "Kura çekimi tüm takımlara hayırlı olsun. Bu turda 5 ligden takımlar temsil ediliyor. Futbol Federasyonu'nun 2. ve 3. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak inşallah alt liglerden takımlarımız devam eder ve bir takımımız finale çıkar diyorum. Allah kaza ve sakatlık vermesin" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Eşleşmeler sonucunda; Yeni Mersin İdman Yurdu – Kasımpaşa maçına Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.