Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, konuk ettiği Belediye Kütahyaspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Umut Aydın ve Yusuf Yıldırım attı. Mersin Stadyumu’nda oynanan ve yaklaşık 7 bin taraftarın tribünden takip ettiği maça Yeni MİY iyi başladı. Ön alanda baskı kurarak rakibini hataya zorlayan ve topa sahip olan Kırmızı Lacivertliler, üst üste ataklar üretti. Rakip Belediye Kütahyaspor da ilk yarıda ciddi ataklar üreterek Yeni MİY kalesinde etkili olmaya çalıştı ancak kaleci Sertaç’ı geçemediler. İki takım da ayağına gelen fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında hafif sakatlık yaşayan Volkan Okumak yerini Umut Aydın’a bıraktı. 57.dakikada Belediye Kütahyaspor yarı sahasında baskı uygulayan Yeni MİY, Umut Aydın’ın şık golü ile 1-0 öne geçti.

Maçın 64.dakikasında Belediye Kütahyaspor’da Bilal Şeflek yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan dolayı oyun dışı kaldı.

67.dakikada Kütahya ekibinin kullandığı duran top kaleci Sertaç’ta kaldı. Sertaç da bekletmeden topu ilerideki arkadaşı Taygun Vurgun’a attı. Taygun da ceza sahasına giren Yusuf Yıldırım’ı çok iyi gördü ve Yusuf tek dokunuşla topu ağlara yolladı. Bu golle birlikte ve skoru 2-0’a getiren Kırmızı Lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 4.galibiyetini alan Yeni MİY, puanını 15’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Yeni Mersin İdman Yurdu, 7.hafta maçında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Elazığspor’a konuk olacak.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Ersin Aka, “Çok kaliteli bir maç oldu. Kütahya takımı da yetenekli oyunculardan kurulu. Ne yaptığını bilen, dersine iyi çalışmış bir takım. Ancak oyun üstünlüğü maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar bizdeydi. Tahmin ediyorum topa sahip olma oranımız yüzde 70 civarındaydı. 3.bölgede final kararlarımız biraz doğru olsaydı çok farklı bir maç sonucu olabilirdi. Ama oyuncularımı verdiği emekten, gösterdiği özveriden ve aldıkları sonuçtan dolayı kutluyorum. Sonuçta hiç yenilmemiş ve son 4 maçta da gol yememiş, bu maç öncesinde ligin en çok gol atan takımıyla oynadık. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum, camiamızı kutluyorum” dedi.