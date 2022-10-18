Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Yeni Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Kırmızı Şeytanlar, uzatmalara giden maçta 2-1 kaybederek kupaya veda etti.

Maça etkili başlayan Yeni Mersin İdman Yurdu’nda sağdan gelişen atakta ceza sahasına doğru ortalanan topa sol çaprazdan Abdurrahman Emek sol ayağının içiyle uzak köşeye vurdu ve top direkten oyun alanına geri döndü. Maçın başından itibaren önde baskı kuran Kırmızı Lacivertliler, ön alanda baskısı sonucu Muğdat Çelik ile atak geliştirdi. Sol kanattan çizgiye inen Muğdat Çelik, penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Erdem sağ ayağının üstüyle vurdu, top üstten auta gitti.

Üst üste iki ataktan yararlanamayan Yeni MİY kalesine yüklenen Kasımpaşa bu kez ataklarını artırdı. Net pozisyonlarda kaleci Orhan’ı geçemeyen Kasımpaşa aradığı golü bulamadı. Maçta perdeyi 30.dakikada Yeni Mersin İdman Yurdu açtı. Sağ kanattan gelişen atakta Muğdat Çelik, yayın hemen gerisindeki Onur Erdem’i gördü. Topu güzel kontrol eden Erdem sağ ayağının içiyle sağ köşeye nefis vurdu ve topu direk dibinden ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan ekip ise ev sahibi Kasımpaşa oldu. Temsilcimizin kalesinde özellikle Tunay Torun’la ciddi ataklar yakalayan Lacivert Beyazlılar, pozisyonlardan yararlanamadı.

69.dakikada rakip yarı alanda baskı yaparak topu kapan Yeni MİY’de Chris David, Aytaç Kara’nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen takımın tecrübeli isimlerinden Aslan Gök topu dışarı gönderdi. Penaltıdan sonra moral olarak düşüşe geçen temsilcimiz kalesinde ataklarını artıran Kasımpaşa, 80.dakikada skoru 1-1’e getirdi. İkinci yarı oyuna giren ve etkili olan Fall’ın ortasını Burak Bilgen uzaklaştırmak istese de top Ali Demirel’in önünde kaldı ve Ali’de boş kaleye topu göndererek skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında iki takımda da yorgunluk belirtileri kendini göstermeye başladı. 96.dakikada Ryan Donk’un müdahalesi ile yerde kalan Volkan Okumak sakatlanarak yerini Murat Dinç’e bıraktı. Oyundan iyice düşen Yeni MİY kalesinde ataklarını artıran Kasımpaşa, 113.dakikada Mickael Tırpan’ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Stad: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: M.Ali Metoğlu, Azad İlhan, S. Burak Demirel

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Feyzi Yıldırım, R.Donk, D.Graovac, R.Petretta, Yunus Mallı, Turgay Gemicibaşı, V.Eysseric, Tunay Torun, Ahmet Engin, Ali Demirel,

Yeni Mersin İdman Yurdu: Orhan Erdoğan, Aslan Gök, Burak Bilgen, İbrahim Konuksever, Miraç Can Doksanoğlu, Ömer Önder, Ferhan Evren, Onur Erdem Beytaş, Abdurrahman Emek, Muğdat Çelik, Cemil Devrim.

Sarı Kart: Orhan Erdoğan, Ferhan Evren (Yeni MİY), Selim Dilli, Berat Kalkan (Kasımpaşa)

Goller: Onur Erdem Beytaş (Yeni MİY), Ali Demirel. Mickael Tırpan (Kasımpaşa)