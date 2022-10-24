Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, 8. hafta maçında Nevşehir Belediyespor’u ağırladı. Mersin Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Kırmızı Lacivertliler, 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Yeni Mersin İdman Yurdu’na galibiyeti getiren golleri Metin Yüksel ve Yusuf Yıldırım kaydetti.

Teknik direktör Ersin Aka yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Yeni Mersin İdman Yurdu, yoluna doludizgin devam ediyor. Oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Kırmızı Lacivertliler, kendi sahasında Nevşehir Belediyespor’u konuk etti. Yaklaşık 10 bin taraftarın tribünden takip ettiği maçı Yeni MİY, Metin Yüksel ve Yusuf Yıldırım’ın golleriyle 2-0 kazandı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazada şehit olan 41 maden emekçisi için maça sarı baret ile çıkan Yeni Mersin İdman Yurdu futbolcularını taraftarlar uzun süre ayakta alkışladı.

2019 yaz transfer döneminde Amasyaspor’dan transfer edilen Aslan Gök, Nevşehir Belediyespor maçıyla birlikte 102. maçına çıktı. Maçtan önce Aslan Gök’e, Yeni MİY Futbol Şube Sorumlusu Ümit Saltık tarafından 100 numaralı forma hediye edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün formasını 100. Kez terleten futbolcumuz Aslan Gök'e maç öncesi Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Ümit Saltık tarafından 100 numaralı forma hediye edildi. Futbolcumuz Aslan Gök'ü tebrik eder; formamız altında nice kupalarla dolu bir kariyer dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yeni Mersin İdman Yurdu, 9. hafta maçında 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak.

STAD: Mersin Stadyumu

HAKEM: Erdal Yılmaz, Ahmetcan Akkoyun, Berkay Yavuz

YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Sertaç Güzel, Ömer Alper Tatlısu, Özkan Zileli, Aslan Gök, Aziz Aksoy (Miraç Can Doksanoğlu dk.78), Metin Yüksel (Ömer Önder dk.78), Taygun Vurgun, Chris David (Onur Erdem Beytaş dk.45+2), Yusuf Yıldırım, Umut Aydın (Muğdat Çelik dk.78), Abuzer Gaffar Toplu (Ferhan Evren dk.56)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener Özcan, Can Karadaş, Kerem Akyüz, Onur Öztunga, Serdar Ümit Deniz (Ömer Yıldırım dk.84), Halil İbrahim Pekşen, Orhan Evci (Berkay Tekin dk.22), Gökay İravul (İbrahim Topaloğlu dk.84), Baran Sarka, Dilaver Güçlü (Alican Tez dk.66), Ali Kucık (Batuhan Ulutaş dk.66)

SARI KART: Sertaç Güzel (Yeni MİY), Ali Kucık (Nevşehir Belediyespor)

GOLLER: Metin Yüksel, Yusuf Yıldırım (Yeni MİY)