Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 1 Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, 12 Hafta maçında Hacettepe 1945 Spor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Hafta maçında Hacettepe 1945 Spor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kırmızı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Umut Aydın ve Abdurrahman Emek kaydetti. Teknik Direktör Ersin Aka yönetiminde sezona çok iyi başlayan Yeni Mersin İdman Yurdu, yenilmezlik serisini 10 maça çıkararak en yakın rakiplerine 8 puan fark attı.

Maça hızlı bir başlangıç yapan Mersin ekibi, başlangıç düdüğünden itibaren rakip kalede baskısını hissettirdi. 10.dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Yıldırım’ın içeriye gönderdiği sert topta arka direkte dokunan Umut Aydın takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra baskısını sürdürmeye devam eden temsilci ilk yarıda net fırsatlardan faydalanamadı. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca soyunma odasına 1-0’lık skorla girildi.

İkinci yarıda iyi başlayan ekip Hacettepe oldu. Temsilci kalesinde baskılarını artıran Ankara ekibi beraberlik için kalemizde ataklarını sıklaştırdı. Bu dakikalarda arkada boşluklar bırakan Hacettepe ekibine karşı iyi kontralar yakalayan Kırmızı Lacivertliler, Onur Erdem Beytaş ile 56 ve 58 dakikalarda 2 pozisyon yakaladı ancak gole çeviremedi.

Maçta dakikalar 83’ü gösterdiğinde rakip yarı sahada top kaybı yapan Hacettepe defansının hatasını iyi değerlendiren temsilci, Abuzer Toplu ile hızlı atağa çıktı. Abuzer’in sağ kanattan yaptığı ortada Ferhan Evren topun üstünden atlayarak arkasındaki Abdurrahman Emek’e topu bıraktı. Abdurrahman da boş pozisyonda golü ağlara göndererek maçta skoru 2- 0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.

Bu skorla birlikte puanını 31 yapan Yeni Mersin İdman Yurdu, Çarşamba günü deplasmanda Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak.