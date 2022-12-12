Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’un 16. Hafta maçında Yeni Mersin İdman Yurdu, 1954 Kelkit Belediyespor’u ağırladı. Mersin Stadyumu’nda oynanan maçta kazanan çıkmadı.

Maça baskılı başlayan Mersin ekibi, ilk dakikalarda rakip kalede ataklarını artırsa da istediği golü bulmakta güçlük çekti. 12.dakikada korner kazanan konuk ekipte Onur Demir takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra maçı tek kaleye çeviren Yeni MİY, birçok net pozisyondan yararlanamadı. Rakip kaleyi abluka altına alan Kırmızı Şeytanlar, 26.dakikada Abuzer Gaffar Toplu ile skoru eşitledi. Bu sezon ilk golünü kaydeden tecrübeli forvet, büyük sevinç yaşadı.

Golden sonra da baskılarını artıran Yemi MİY kalesine kontra ataklar ile giden Kelkit ekibi, 36.dakikada Mertkan Cengiz ile bir kez daha öne geçti. Konuk ekip bu golle soyunma odasına 1-2 galip girdi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Yeni MİY, ikinci yarının hemen başlarında 53.dakikada Abuzer Gaffar Toplu ile bir kez daha eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda rakip kalede baskılı oynayan temsilcimiz pozisyonları gole çeviremeyince maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanını 36 yapan Yeni Mersin İdman Yurdu’nun, en yakın rakibi 52 Orduspor ile olan puan farkı 3’e düştü.

Yaklaşık 8 bin taraftarın tribünden takip ettiği maçı; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit takip etti. Yeni MİY teknik direktörü Ersin Aka’nın bir dönem Beşiktaş’ta yardımcılığını yaptığı Samet Aybaba da maçı tribünden izledi.

Stadyum: Mersin Stadyumu

Hakem: Sercan Yılmaz, Vedat Güneş, Burak Kuş

Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Özkan Zileli, İbrahim Konuksever, Aslan Gök, Yusuf Yıldırım, Ferhan Evren Taygun Vurgun, Metin Yüksel, Chris David, Onur Erdem Beytaş, Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler: Ömer Önder, Cemil Devrim

1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Nuhoğlu, Berşan Yavuzay, Ramazan Erarslan, Halil İbrahim Keleş, Batuhan Uçan, Hüseyin Yıldız, Metin İlhan, Bedirhan Salih, Enescan Özdemir, Mertkan Cengiz, Onur Demir

Yedekler: Eyüphan Çinemre, Batuhan Atay

Goller: Abuzer G. Toplu (2) (Yeni Mersin İdman Yurdu), Onur Demir, Mertkan Cengiz (1954 Kelkit Belediyespor)

Sarı Kart: Abuzer Gaffar Toplu, Onur Erdem Beytaş, Chris Gürkan, Ömer Önder (Yeni MİY), Bedirhan Salih, Hüseyin Yıldız (1954 Kelkit Belediyespor)