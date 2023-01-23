Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, TFF 3 Lig 1 Grup 19 Hafta maçında BC Group Ağrı 1970 Spor’u 1-0 mağlup etti. Chris David’in golü ile galip gelen Kırmızı Lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, TFF 3 Lig 1 Grup 19 Hafta maçında BC Group Ağrı 1970 Spor’u 1-0 mağlup etti. Chris David’in golü ile galip gelen Kırmızı Lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 1 Grup’un 19 Hafta maçında Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, sahasında BC Group Ağrı 1970 Spor’u 1-0 mağlup etti.

Mersin Stadyumu’nda oynanan maça Kırmızı Lacivertliler istediği gibi başlayamadı. Rakip takımın savunma direncini kırmakta güçlük çeken Mersin ekibi, istediği atakları üretemedi. Kanatlardan yapılan ortalarla gol bulmaya çalışan Yeni MİY, aradığı golü duran toptan buldu.

37.dakikada frikik kazanan Kırmızı Lacivertlilerde Chris David, akıldolu bir şutla topu direk kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıya çok iyi başlayan lider Mersin, Abuzer Toplu ve Erdem Onur Beytaş ile üst üste ataklar üretti. Çok net fırsatlardan yararlanamayan Mersin ekibi, ikinci yarısını tek kale oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmayan Exenpay Yeni MİY, puanını 43’e yükselterek 5 puanlık farkı korudu ve liderliğini sürdürdü.

Stadyum: Mersin Stadyumu

Hakem: Özer Özden, Mehmet Mithat Levent, Mustafa Burak Dilitatlı,

Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Özkan Zileli, İbrahim Konuksever, Aslan Gök, Yusuf Yıldırım, Ferhan Evren Taygun Vurgun, Tunç Murat Behram, Erdem Onur Beytaş, Chris David, Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler: Ömer Önder, Umut Aydın, Volkan Okumak,

Teknik Direktör: Ersin Aka

BC Group Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ, Kuban Altunbudak, Ahmet Kartal, Emre Yaşar, Muhammed Emin Yavaş, Muhammet Gundak, Ercan Çapar, Bilal Gücüyetmez, Anıl Çıracı, Muhammet Yılmaz, Eren Yeşil

Yedekler: Aytaç Öden, Ahmet Sevinç, Rıdvan Çelik, Onur Alsu, Mahsun Gedikoğlu

Teknik Direktör: Yüksel Yeşilova Goller: Chris David (Yeni MİY)

Sarı Kart: Ferhan Evren (E.Y.MİY) Ahmet Kartal, Muhammet Yılmaz (BCG Ağrı 1970

Spor)