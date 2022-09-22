DÜZCE(İHA) – Düzce şehir mezarlığının genişletilmesi amacıyla kamulaştırılan 10 dönümlük alanda ağaç ve çiçek dikimi için toprak tesviye çalışmaları başlatıldı. Belirlenen alanların ağaçlandırılması ile hem düzen hem de görsel zenginlik artırılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce şehir mezarlığının genişletilmesi amacıyla kamulaştırılan 10 dönümlük alanda ağaç ve çiçek dikimi için toprak tesviye çalışmaları başlatıldı. Belirlenen alanların ağaçlandırılması ile hem düzen hem de görsel zenginlik artırılacak.

Düzce Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü, şehir mezarlığında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 10 dönümlük alanın kamulaştırılmasının ardından alanda temizlik yapan Mezarlık Müdürlüğü alanı mezarlıklar için bölümlere ayırdı. Vatandaşlar için geniş yollar yapan ve bordür taşları ile bezeyen ekipler, aile ve sıra mezarlıklarını da belirledi.

Şehir mezarlığı içindeki yeni alanın bölünme işlemlerinin yanı sıra ağaç ve çiçek dikim alanlarını da oluşturan ekipler, bu alanları toprak ile doldurmaya başladı. Kabristanın görsel olarak da zengin olmasını sağlayacak olan çalışma toprak tesviyesinin ardından ağaç ve çiçek dikimi ile devam edecek.