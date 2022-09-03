TFF 3.Lig 1. Grupta Mersin'i temsil eden Yeni Mersin İdman Yurdu 2022-2023 sezonunun ilk haftasına galibiyetle başladı.
Sezon öncesi ismini değiştirerek 3.Lig 1. Grupta şampiyonluk iddiası ile sahaya çıkan Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş , Amasyasporu 2 - 1 mağlup etti.
Mersin Şehir Stadında oynanan sezonun açılış karşılamsına ;
Sertaç Güzel , Özkan Zileli , Alper Tatlısu , Aziz Aksoy , Aslan Gök , Taygun Vurgun , Ferhan Evren , Chris David , Ömer Önder , Umut Aydın ve Abuzer Toplu 11'i ile çıkan Ersin Aka'nın öğrencileri ,
Amasyaspor'u Özkan Zileli ve Umut Aydın'ın attığı gollerle 2 - 1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
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