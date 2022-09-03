Amasyaspor'u Özkan Zileli ve Umut Aydın'ın attığı gollerle 2 - 1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Sertaç Güzel , Özkan Zileli , Alper Tatlısu , Aziz Aksoy , Aslan Gök , Taygun Vurgun , Ferhan Evren , Chris David , Ömer Önder , Umut Aydın ve Abuzer Toplu 11'i ile çıkan Ersin Aka'nın öğrencileri ,

Socios.com’dan Türk futboluna 700 milyon TL’lik gelir

Socios.com’dan Türk futboluna 700 milyon TL’lik gelir

Sezon öncesi ismini değiştirerek 3.Lig 1. Grupta şampiyonluk iddiası ile sahaya çıkan Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş , Amasyasporu 2 - 1 mağlup etti.

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